Inps, donne con figli guadagnano 5700 euro in meno all’anno

Le mamme guadagnano 5700 euro in meno di media all’anno rispetto alle donne che non hanno figli: i dati Inps

Le donne con figli guadagnano in media 5700 euro all’anno in meno rispetto a coloro che non ne hanno avuti. Il rapporto arriva direttamente dall’Inps che lo inserisce all’interno della relazione annuale. L’Istituto spiega come questo su dato infici l’utilizzo del part time ed i percorsi di carriera che cambiano in negativo dopo il parto. “A quindici anni dalla maternità i salari lordi annuali delle madri sono di 5.700 euro inferiori a quelli delle donne senza figli rispetto al periodo antecedente la nascita”, si legge.

