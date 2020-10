“Gratta e Vinci”, la truffa dei dipendenti: incassavano vincite milionarie

“Gratta e Vinci”, la truffa dei dipendenti: hanno incassato vincite milionarie tra il 2015 e il 2019. Dodici persone indagate

Una maxi truffa orchestrata da dipendenti ed ex dipendenti della Lottomatica per incassare vincite milionarie dal “Gratta e Vinci”. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2019, in cui furono “intercettati” quattro biglietti per un totale di 27 milioni di euro di premi. Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha posto sotto sequestro una serie di beni intestati a 12 persone che risultano indagate per truffa aggravata. Vengono contestati anche i reati di accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di fondi illeciti.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito dalle indagini, a cui ha partecipato anche la Lottomatica, due dei ticket vincenti erano relativi al concorso “Super Cash“, dal valore di 7 milioni ciascuno. In più due tagliandi del “Maxi Miliardario” da 5 milioni di premio cadauno. Le probabilità di vittoria erano di 1 su 15.840.000 biglietti nel primo caso e 1 so 9.360.000 biglietti, nel secondo.

“Gratta e Vinci”, la truffa dei dipendenti: hanno incassato 27 milioni di euro

Le forze dell’ordine sono risalite agli operatori “truffaldini” dagli accessi al sistema informatico per acquisire informazioni riservate riguardanti i numeri dei biglietti vincenti. In più hanno identificato la loro localizzazione presso i rivenditori, successivamente comprati e incassati da alcuni degli indagati. In questo modo nel giro di quattro anni sono riusciti a “pescare a colpo sicuro” quattro ticket vincenti per un totale di 27 milioni di euro. Le ricevitorie finite sotto la lente d’ingrandimento sono state individuate a Milano, Brescia, Foggia e Cremona. Tutte località estremamente distanti dal domicilio degli indagati che provavano così a depistare le indagini. In più, i dipendenti “infedeli” si sono serviti di parenti o amici per incassare la vincita dei biglietti, trasferendo poi gli importi su conti correnti di fiducia.

