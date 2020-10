Foggia, manifestazioni in strada contro il nuovo DPCM

Ancora manifestazioni per tutta l’Italia, questa volta scendono in piazza a Foggia per protestare contro il nuovo DPCM

L’intera penisola italiana è invasa da proteste. Il DPCM del 24 ottobre non è stato minimamente condiviso ed il popolo è terrorizzato da un nuovo lockdown che, di questo passo, sembra essere possibile. Numeri di contagi troppo alti, è vero che sono tanti gli asintomatici, ma il rischio del collasso sanitario è troppo e qualcosa va fatto. Ai vertici hanno dovuto prendere misure drastiche, seppur non a cuor leggero.

Ristoranti, bar ed attività di questo genere chiuse alle 18:00 e la movida completamente bloccata. Un danno non irrilevante per i commercianti che da giorni protestano in giro per l’Italia in maniera pacifica, ma non sempre. La paura e la fame ha smosso migliaia di italiani che sono scesi in piazza.

Foggia, manifestazioni in strada: più di 400 persone in giro

Ennesima protesta, questa volta in Puglia, a Foggia, dove commercianti e non sono scesi in piazza per far sentire la propria voce alle autorità. Anche loro sono in piena crisi e vorrebbero maggiore sostegno dal Governo che, intanto, pensa ad un lockdown totale, senza lasciare neanche poche ore di lavoro al giorno. Una mazzata troppo grossa, potrebbe essere, quella di una chiusura completa che metterebbe in ginocchio un Paese.

Intanto dalla manifestazione in strada, fanno sapere che si tratta di una “dimostrazione pacifica”. Varie testimonianze parlano di dipendenti in cassa integrazione, incassi zero e troppe difficoltà per portare avanti intere attività. Perlopiù ristoratori quelli che stanno creando caos, chiedono il supporto di tutte le classi lavoratrici per riuscire a ricevere maggiori risposte e maggior sostegno dai piani alti. Secondo gli organizzatori, attualmente le persone in piazza sarebbero circa 400.