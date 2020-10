Elodie, l’annuncio sconvolge il web: “Mi è accaduto 3 anni fa” – VIDEO

La cantante Elodie sconvolge i fan di Instagram pubblicando una storia in cui racconta un fatto accadutole 3 anni fa

La vita può essere difficile anche per chi ha successo e ricchezza. Molto spesso, addirittura, sono questi due fattori che possono portare al baratro le persone famose. Ad ogni modo, la funzione dello psicologo può essere utile per chiunque. A sottolinearlo è la cantante Elodie che su Instagram ha concesso ai fan di farle delle domande e ad alcune ha prontamente risposto.

Nella prima, che ha sconvolto i fan, rivela di essere andata da uno psicologo: “Tre anni fa ho fatto il percorso di un anno e penso sia molto utile per vivere meglio. Infatti questo periodo è stato molto complicato psicologicamente per me e volevo sistemare un po’ di cose”.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, weekend d’amore a Roma: il fortunato è proprio lui – FOTO

Elodie: “Vi spiego qual è il mio principale difetto”

Non solo discorsi profondi, ma anche risposte su temi simpatici da parte di Elodie. Qualche fan le ha chiesto quale fosse il suo difetto principale e lei ha prontamente detto “irascibile”, senza pensarci un attimo. Difficile pensare a lei arrabbiata, ma se lo dice c’è da crederci. Infine, decide di intervenire anche sulla domanda ‘Cosa ne pensi di Salvini?’. A tal proposito mostra con la mano in fronte in segno di dissenso, ma senza proferir parola.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

LEGGI ANCHE—> Belen sopra una radio antica in bianco e nero, una posa mai vista prima – FOTO