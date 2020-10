Diletta Leotta si lascia andare: coccole e baci in pigiama con lui – VIDEO

Diletta Leotta si lascia andare: coccole e baci in pigiama con lui come mostra la Storia pubblicata poche ore fa sulla sua pagina Instagram. La siciliana ha salutato tutti così prima di andare a dormire.

Diletta Leotta vive un momento davvero d’oro a livello professionale e anche la sfera sentimentale sembra sorriderle di nuovo. La bellissima catanese, che nei giorni scorsi è stata a Roma in occasione dell’anticipo di Serie A tra Lazio e Bologna, vanta la bellezza di 7,1 milioni di follower su Instagram e il suo successo continua a crescere di giorno in giorno. Le foto da lei pubblicate fanno sempre incetta di like e complimenti, al pari delle Storie che mettono continuamente in risalto l’enorme fascino della conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta, quante coccole col suo cane: il Video

In una delle ultimissime Storie pubblicate, si vede la splendida Diletta Leotta abbracciare e coccolare il suo cane Brando, che accetta di buongrado la tenerezza dell siciliana. Diletta è legatissima al suo maltese di taglia piccola di colore bianco, che spesso appare nelle sue foto e nelle sue Storie. Ecco la Storia pubblicata nelle scorse ore da Diletta Leotta sulla sua pagina Instagram:

