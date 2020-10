Covid, Speranza annuncia: “A breve un focus su Milano e Napoli”

La situazione Covid-19 preoccupa in particolare Milano e Napoli, con Speranza che annuncia un focus per informare i comuni interessati.

Questa seconda ondata di Covid-19 ha colpito l’Italia violentemente, con Milano e Napoli che sono tornate in piena emergenza ed adesso si aggrappano al Ministro Roberto Speranza per uscirne. Le due città, infatti, stanno facendo registrare record di contagi ogni giorno, circa 5mila ogni 24 ore per Milano e 2500 per Napoli. Così lo stesso Ministro della Salute vuole approfondire la faccenda, con un focus stilato per informare le due regioni sull’andamento della pandemia nei diversi comuni.

Infatti durante la sua intervista, Roberto Speranza ha annunciato la volontà dell’Istituto Superiore della Sanità nel fornire tutti i dati necessari alle città di Milano e Napoli. Una volta stilato il focus, l’Iss disporrà tutti i dati alle due città, informando sui comuni particolarmente interessati dalla diffusione del virus.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Lockdown in Francia e Germania, obiettivo salvare il Natale

Covid, Speranza risponde a Milano e Napoli: la lettera ai due sindaci

Roberto Speranza ha così indirizzato una lettera ai sindaci di Milano e Napoli, rispettivamente Beppe Sala e Luigi De Magistris. Il Ministro nella sua lettera ha annunciato il focus dell’Iss sulle due metropoli, poi ha continuato affermando che la situazione epidemiologica nel paese è peggiorata soprattutto nelle ultime quattro settimane.

Secondo le parole del Ministro, il sistema di monitoraggio dell’Istituto della Sanità ha evidenziato una tendenza netta che richiede la massima attenzione di ogni livello istituzionale. Speranza ha infine concluso affermando che tutti i dati verranno trasmessi puntualmente alle Regioni e sono articolati su base regionale e provinciale.

Con questa lettera il Ministro della Salute ha risposto ai due sindaci. Infatti nella giornata di ieri, Beppe Sala e Luigi De Magistris hanno scritto una lettera a quattro mani indirizzata al ministro. Ad allarmare i due sindaci ci hanno pensato le parole di Walter Ricciardi, consigliere dello stesso Ministro, che aveva chiesto un lockdown specifico per le due città. Per l’epidemiologo, infatti, la chiusura totale è l’unica via per fermare i contagi a Milano e Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dpcm, Conte: “Siamo nello scenario di tipo 3, evitiamo nuovo lockdown”

L.P.

Per altre notizie di Politica, CLICCA QUI !