Cile, incidente a terra tra due aerei: la situazione

Due aerei della stessa compagnia, Latam, si sono scontrati sulla pista di un aeroporto in Cile, un incidente piuttosto strano

Incidente nell’aeroporto Arturo Merino Benítez di Santiago, in Cile. Due aerei della stessa compagnia brasiliana, con sede a San Paolo, la Lutam, si sono scontrati sulla pista. A raccontare l’accaduto è Radio BioBio, una radio per l’appunto cilena, che raccoglie un comunicato della DGAC (Direzione generale dell’aeronautica civile).

Un accaduto piuttosto strano, una disattenzione che potrebbe costare cara al pilota dell’aereo in movimento. Di certo l’ammontare dei danni non è cosa da poco e la compagnia aerea ha intenzione di intraprendere strade per vie legali. Stando a quanto raccontato dalla radio cilena, l’accaduto sarà oggetto di inchiesta sia da parte della Lutam che dalla DGAC.

Cile, incidente tra due aerei per terra: le indagini

Stando a quanto comunicato dalla DGAC, l’incidente è avvenuto circa alle 11:30 locali (15:30 italiane), precisamente nell’area di parcheggio dello scalo. Secondo quanto ricostruito, mentre uno dei velivoli era parcheggiato e fermo, impegnato nel far scendere i passeggeri e scaricare i bagagli, un altro si stava dirigendo verso il parcheggio. Tutto a posto, fin quando una manovra sbagliata gli ha fatto colpire in pieno l’ala del velivolo intento a far scendere i passeggeri. Per fortuna, conferma la DGAC non c’è stato nessun ferito, solo danni alle fusoliere.

Nonostante, infatti, non ci siano stati danni a persone, l’accaduto non può passare in sordina. Una grave disattenzione del pilota che avrebbe potuto causare danni catastrofici e ferire le persone che stavano in quel momento scendendo dall’aereo. Da accertare i motivi della distrazione del pilota in movimento, ma da capire anche se il parcheggio dell’altro velivolo fosse fatto in maniera corretta o se c’è stato qualche errore anche da parte sua.