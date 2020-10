Chiara Ferragni senza veli: pioggia di insulti – FOTO

Chiara Ferragni senza veli su Instagram: pioggia di insulti da parte dei fan. La compagna di Fedez ha mostrato il suo corpo in stato interessante, non raccogliendo molti consensi

Chiara Ferragni sa come far discutere i propri fan su Instagram. Una delle influencer più seguite del nostro Paese è nuovamente incinta del compagno Fedez. I due hanno già uno splendido bambino di nome Leone, anch’egli divenuto una star dei social grazie ai genitori. Biondissimo con occhi chiari, un vero amore che mamma e papà non fanno nulla per nascondere e che ha attirato i commenti divertiti dei followers in diversi post. Ora però l’idea è quella di dare spazio al futuro erede, già dall’iniziale stato interessante. Ecco quindi che la modella e imprenditrice di Cremona ha deciso di farsi una foto praticamente nuda (eccezion fatta per gli slip), mostrando la pancia visibilmente “gonfia”.

Chiara Ferragni senza veli, arrivano gli insulti su Instagram: “Copriti sei una madre!”

A molti non è andata giù, vista la gravidanza, l’idea di postare una foto senza veli in questo momento. La bellissima blogger e designer ha chiesto un parere ai suoi fan riportando la frase “18 weeks and definitely showing“, ovvero “18 settimane e definitivamente visibile” in riferimento alla pancia ormai pronunciata. Alcuni si sono soffermati sulla notizia facendo i complimenti e gli auguri a lei e Fedez, altri invece non l’hanno presa bene.

Tra i commenti si legge infatti: “Copriti, sei una madre”, oppure “come ti viene in mente di spogliarti in questo momento“. Qualcuno si spinge anche oltre: “Non devi mostrarti nuda, sei incinta!“. Le repliche sono delle più varie, tra chi richiama il Medioevo per i pareri troppo bacchettoni dei più e chi invece non sopporta una certa decadenza dei costumi.

Tutto questo senza dimenticare che sia la Ferragni che Fedez sono stati scelti come partner comunicativi del Governo per veicolare messaggi di attenzione al Covid nelle fasce di popolazione più giovane. Un esperimento che speriamo possa avere l’effetto desiderato.

