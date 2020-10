Calciomercato Juventus, regalo a Pirlo per gennaio: affare da 40 milioni

Calciomercato Juventus, pronto il regalo al tecnico Pirlo in vista di gennaio: si tratta di un affare da 40 milioni di euro

La sconfitta contro il Barcellona, nonostante non comprometta il percorso in Champions della Juventus, i bianconeri vivono un pessimo momento di forma visti anche i pareggi in campionato con Crotone e Verona.

L’assenza di Ronaldo si fa sentire, ma non può essere una scusate per una squadra che ambisce a vincere ogni anno. Il tecnico Andrea Pirlo, finito già sul banco degli imputati, avrebbe chiesto a più riprese un regista o comunque un calciatore che in mezzo al campo sia bravo nel palleggio.

Secondo quanto riferito da Don Diario, la dirigenza sarebbe pronta ad accontentarlo con l’acquisto di Isco dal Real Madrid per capire se è davvero quello che manca al tecnico per esprimersi al meglio. Il calciatore, ormai in rottura con i Blancos, sarebbe propenso ad approdare a Torino. Il suo cartellino vale 40 milioni, ma su di lui c’è da fare attenzione ad Everton e Siviglia.

Calciomercato Juventus, Sarri rescinde: pronta un’altra piazza?

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tmw, Maurizio Sarri avrebbe stamane rescisso il contratto con la Juventus. Dopo essere stato esonerato in estate, in favore dell’arrivo di Pirlo, nelle prossime settimane potrebbe già aprirsi davanti a lui qualche nuova occasione per allenare.

La Fiorentina, che con Beppe Iachini è molto discontinua, potrebbe pensare a lui per un progetto in grande dove ritroverebbe uno dei suoi vecchi pupilli: José Maria Callejon.

Attenzione anche alla Roma che, in vista della prossima stagione, potrebbe esonerare Fonseca qualora fallisse nuovamente.

All’estero in questi mesi gli sono arrivati diverse proposte dall’Arabia e dalla Cina, ma prontamente rifiutate.

