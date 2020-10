Calciomercato Inter, sgambetto al Milan per il centrocampista: i dettagli

Calciomercato Inter, pronto lo sgambetto al Milan. Per il top player a centrocampo, i contatti sono già avviati

Per la prossima sessione di calciomercato, l’Inter potrebbe rinforzarsi ulteriormente con un profilo internazionale. Nelle prime giornate di campionato e in Champions League, infatti, la squadra di Antonio Conte ha mostrato una certa fragilità a livello mentale. Per questo motivo, la dirigenza starebbe pensando all’inserimento di un top player in grado di far cambiare marcia alla squadra.

Tra i tanti nomi, ce n’è uno che sta facendo gola più degli altri: Luka Modric. Il centrocampista croato era già stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra qualche stagione fa, ma alla fine decise di rimanere al Real Madrid. Con Zinedine Zidane in panchina, l’ex Pallone d’Oro si è ripreso il suo spazio, ma i Blancos non sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2021).

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Modric: i dettagli

Luka Modric andrà in scadenza il prossimo giugno 2021 e, almeno per il momento, pare che il Real Madrid non voglia rinnovargli il contratto. Proprio per questo motivo, l’Inter sembra pronta a tentare l’assalto già a gennaio, ma non solo. Anche il Milan lo scorso anno sembrava intenzionato a provarci seriamente per il croato, soprattutto sotto la spinta di Zvonimir Boban (allora dirigente). Restano ora da capire le richieste del top player croato. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo “Defensa Central”, Marotta avrebbe già avviato i primi contatti.

Una sorta di promessa all’agente del giocatore: “Aspetteremo fino a quando serve“. Qualora il Real Madrid dovesse decidere di proporgli un rinnovo, però, Modric potrebbe comunque decidere di firmare e concludere la sua carriera con la casacca dei Blancos.

