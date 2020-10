Amazon Luna, il servizio per giocare in streaming: la novità

L’azienda di e-commerce di Jeff Bezos è pronta ad una novità che farà impazzire tutti i gamer: si tratta di Amazon Luna. Scopriamo i dettagli

Negli ultimi anni l’azienda di e-commerce di Jeff Bezos, Amazon, non si è limitata più alla ‘semplice’ vendita di prodotti ma ha offerto via via nuovi servizi. Tra questi c’è Prime Video, piattaforma di film in streaming che funziona come i vari Netflix ed Apple Tv.

L’imprenditore americano, però, non vuole fermarsi qui ed ha in mente di lanciare il servizio di cloud gaming “Amazon Luna”. Al momento l’early access è consentito solo ai beta tester negli Stati Uniti, ma è possibile che avrebbe verrà diffuso ufficialmente in tutto il mondo.

Come funzionerà Amazon Luna

Il servizio dovrebbe funzionare come Prime Video, vi sono diversi canali a cui potersi iscrivere senza dover acquistare i giochi singolarmente. Si pagherebbe abbonamento mensile, attualmente di 5.99 dollari, per poter usufruire del servizio. Vista la progressiva aggiunta di nuovi titoli, potrebbero essere proposti diversi pacchetti a seconda delle esigenze.

Il canale di cloud gaming principale è chiamato Luna Plus, su cui si può giocare streaming a 4K e per un tempo di gioco illimitato. Tra i principali titoli previsti in fase di lancio Control, Resident Evil 7 e Metro Exodous. La riproduzione video/audio potrà avvenire su PC, Mac ed iOS tramite web.

Il controller di gioco sarà venduto separatamente al prezzo di 49,99 euro e si connetterà direttamente al servizio. Il joystick sarà compatibile con Alexa.

Il servizio non è assolutamente Prime e quindi non è obbligatoria far parte di quest’ultimo per giocare con Luna. Per quanto riguarda la connettività, c’è bisogno di una rete da almeno 10Mbps per giocare a 1080p e 35Mbps per giocare in 4K.

