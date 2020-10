Zoom, ora è possibile attivare il livestream su Youtube: come fare

Ora è possibile attivare il livestream di Zoom su Youtube: per farlo, bisogna seguire alcuni semplici passaggi

L’ultimo aggiornamento di Zoom porta con sé una funzionalità nuova ed interessante, destinata a chi vuole condividere le videochiamate tramite i live streaming. L’app sarà in grado di abilitare il livestream su Youtube direttamente con un tap del dito. L’upgrade è disponibile da poche ore e sarà disponibile sul Google Play Store a breve.

Il live streaming, per la cronaca, era già disponibile ma servivano diversi passaggi, complicati ai più. Per questo gli utenti hanno accolto molto volentieri il rilascio dell’aggiornamento dato che riduce di molto le tempistiche come l’avvio dell’applicazione e la visualizzazione del meeting dal vivo sulla piattaforma.

LEGGI ANCHE—> Google, Antitrust avvia istruttoria: abuso di posizione dominante

Live streaming di Zoom su Youtube: la guida passo passo

Per attivare la nuova funzione di Zoom serve in primis attivare il livestream del servizio perché non lo è di default. Ci si deve collegare a Zoom tramite web per fornire al profilo tutte le autorizzazioni del caso.

Nella pagina, sarà necessario accedere alle impostazioni e selezionare la casella corrispondente Solo una volta effettuato ciò sarà possibile iniziare la diretta YouTube direttamente durante il meeting, altrimenti la voce non comparirà nel menu presente durante la diretta da app Android.

Attualmente per poter effettuare il live streaming su YouTube c’è bisogno che account della piattaforma di streaming o il proprio canale risulti tra quelli selezionati da Zoom per la feature. Se ciò non dovesse accadere, bisognerà attendere e utilizzare tutte le metodologie pre-esistenti.

LEGGI ANCHE—> Elon Musk fa questa domanda ai colloqui, sapresti rispondere?