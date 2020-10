Xbox, sconti in arrivo col Deals with Gold: le offerte di Halloween

A pochi giorni da Halloween, Xbox ha presentato ulteriori sconti con i nuovi Deals with Gold. Ecco le migliori offerte dello Store

Come ogni anno, Halloween porta con sé una serie di iniziative decisamente interessanti. Anche quest’anno, seppur si parli di una festa segnata dall’emergenza Coronavirus, ci saranno promozioni e offerte da parte di diverse compagnie. Anche Microsoft vuole fare la sua parte, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e, di conseguenza, dell’Xbox.

A poche settimane dall’uscita delle nuove Series X ed S, per la old gen sono previsti sconti molto convenienti dal 27 ottobre e fino al 2 novembre. Tantissimi i titoli disponibili a prezzi scontati, soprattutto per ciò che concerne alcuni titoli horror molto apprezzati come Amnesia o Resident Evil. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le migliori offerte disponibili.

Xbox, gli sconti del Deals with Gold: l’elenco

Tantissimi gli sconti previsti col Deals with Gold, iniziativa lanciata da Xbox per festeggiare i giorni di Halloween. Dal 27 ottobre e fino al 2 novembre ci saranno una serie di titoli e collector in vendita a prezzi molto convenienti. Disponibili le serie complete di Dead Island, Dead Space e Dead Rising, per la prima volta non al costo di listino. Silent Hill è disponibile a 7,49 euro, Outlast a 4,99 euro e Dyling Light a 7,99 euro. Per quanto riguarda Resident Evil – la serie horror per eccellenza – molti capitoli avranno sconti molto interessanti. Il 2 costerà 15,99 euro, il 3 29,99 euro e il 7 19,99 euro.

Spazio anche ad altri titoli non a tema horror. Sekiro: Shadows Die Twice potrà essere acquistato a soli 45,49 euro, mentre Assassin’s Creed Odyssey a 20,99 euro. Per gli amanti di Star Wars, Jedi: Fallen Order è in vendita a 34,99 euro. Accedendo a questo link, sarà possibile avere la lista completa di tutti i videogiochi in sconto fino al 2 novembre.

