Vaccino Covid, Agenzia europea del farmaco: “Pronto tra gennaio-febbraio” 

Vaccino Covid, arrivano ulteriori dettagli sulla possibile data del lancio. Li fornisce Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco con sede ad Amsterdam, intervistato da La Repubblica.

Vaccino coronavirus, com’è davvero la situazione? Quali sono i reali tempi per tornare a una vita normale? A fare il punto della situazione è Guido Rasi, da nove anni direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco con sede ad Amsterdam, intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Repubblica.

L’esperto parte da una premessa fondamentale: è ingannevole annunciare una soluzione entro questo Natale. E’ ancora tecnicamente possibile in teoria, ma non coerente con i fatti reali nella pratica. La soluzione, più verosimilmente, è il 2021 con i primi mesi pronti a garantire una distribuzione seria ed efficace che ci potrebbe liberare davvero da quest’incubo.

Vaccino Covid pronto per inizio 2021?

“E’ estremamente difficile se non improbabile”, riferisce il responsabile sanitario a proposito di un vaccino già in periodo natalizio. Il motivo è il seguente: “Le case farmaceutiche non ci hanno ancora presentato i dati clinici delle sperimentazioni e praticamente siamo a novembre”. La vera tempistica è piuttosto la seguente: “Se tutto andrà liscio potremo autorizzare i primi vaccini tra gennaio e febbraio”.

Allo stato attuale sono tre le aziende alla fase finale e quasi a un passo dalla rimedio: Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Sono tutti allo stato tre, quello appunto della verifica conclusiva, che in caso di buone notizie potrebbe varare un vaccino entro i tempi indicati. E’ già pronta anche una gerarchizzazione per la somministrazione, la quale vede in prima fila personale medico, anziani e categorie a rischio.

Per tutti gli altri cittadini invece: “Possiamo ipotizzare per metà 2021. O meglio: entro l’estate inizieremo ad avere abbastanza vaccinati per vedere gli effetti sulla pandemia”. Secondo quanto riferisce il dottor Rasi, le controindicazioni saranno al massimo febbricola o dolore al braccio. Ma è altamente improbabile che qualcuno muoia specificamente per il vaccino. Il rischio, piuttosto, è che ci saranno soggetti vaccinati morti per altre cause. Un qualcosa da gestire bene mediaticamente, altrimenti si rischia il caos e il panico.

Leggi anche —-> Lockdown a Milano, Sala: “Ora non serve, ma tra 10 giorni…”