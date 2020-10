Uk, cartomante gli mostra tarocco della morte e lui confessa omicidio

In Uk, una cartomante ha mostrato a un suo cliente il tarocco della morte e la sua reazione è stata inaspettata.

Sicuramente, si tratta di un modo abbastanza atipico per confessare un omicidio. E a farne le spese è stata la sua cartomante, che per fortuna è riuscito a mantenere il sangue freddo. A Brighton, una città dell’Inghilterra, è accaduto infatti che un uomo ha confessato di essere l’autore di un delitto durante una seduta di cartomanzia. Il motivo che lo ha spinto a questa ammissione di colpa? Durante l’incontro, la cartomante da cui si era recato gli ha mostrato la carta della morte. Un gesto che ha spaventato profondamente l’uomo che a quel punto ha confessato alla donna di essere l’autore dell’omicidio di Derrick Marney, un medium di 70 anni con cui condivideva l’appartamento.

Uk, dopo la confessione la cartomante chiama la polizia e intrattiene l’uomo

Difficile immaginare la reazione della donna a quel punto, che però ha deciso di chiamare la polizia e distrarre l’uomo fino al loro arrivo. Momenti di tensione infinita, anche se una volta arrivate le forze dell’ordine sul posto, l’uomo ha comunque ammesso la sua colpa senza opporre resistenza. E non solo, ha anche indicato agli inquirenti in che modo era avvenuto il delitto e dove avrebbero potuto ritrovare il cadavere. L’omicidio infatti si era consumato da pochissimo tempo e all’arrivo della polizia nell’appartamento, il cadavere di Marney era ancora a terra nell’appartamento circondato dal sangue. L’uomo ha spiegato che il medium abusava sessualmente di lui e che il suo gesto non è stato premeditato. A quanto ha riferito alla polizia, tra i due è scoppiata una violenta lite che è ben presto degenerato in uno aggressione fisica che lo ha costretto a impugnare un coltello e uccidere Marney.

