PlayStation aggiornerà non soltanto i vostri salotti con la nuova PS5, ma anche i vostri smartphone con una nuova app.

PlayStation è un colosso del settore tech che raramente sbaglia un passo. Parliamo infatti di una delle aziende più grandi che ci sono, con un pubblico enorme e parecchio fidelizzato. Ora che Sony si appresta ad uscire ufficialmente sul mercato con la PlayStation 5, l’azienda vuole continuare questa rivoluzione volta alla next-gen anche negli altri ambiti che caratterizza l’esperienza PS. E proprio per questo è stato annunciato un aggiornamento imminente dell’app PlayStation per tutti coloro che l’hanno già scaricata sul proprio smartphone. Non un aggiornamento qualsiasi, ma una vera e propria rivoluzione, con nuove funzioni e tante cose interessanti che potrebbero stupire la maggior parte dell’utenza.

PlayStation, aggiornamento dell’app in arrivo: le novità

Le novità che la nuova versione dell’app propone sono davvero incredibili e potrebbero rivoluzionare il vostro modo di utilizzarla. E addirittura convincere coloro che non l’hanno ancora scaricata a farlo. Ecco alcune delle novità annunciate sul sito ufficiale di PlayStation per l’imminente aggiornamento che sarà fatto all’app.

Chat vocale e gruppi per i Party . Ora l’utente potrà creare i party sull’app e usare anche la chat vocale per interagire con i propri amici tramite smartphone. Il limite è imposto a massimo 15 persone per party.

. Ora l’utente potrà creare i party sull’app e usare anche la chat vocale per interagire con i propri amici tramite smartphone. Il limite è imposto a massimo 15 persone per party. PlayStation Store integrato in modo nativo e download remoti . Il PS Store sarà integrato in modo diverso e più intuitivo, con la possibilità di fare acquisti e navigare con estrema rapidità.

. Il PS Store sarà integrato in modo diverso e più intuitivo, con la possibilità di fare acquisti e navigare con estrema rapidità. Nuove funzionalità per PS5. Tramite l’applicazione, si potranno avviare e gestire i giochi per la propria PS5, gestendola in questo modo a distanza e avendola pronta per quanto bisogna giocare.

