La protagonista di oggi è una bellissima showgirl e una bravissima attrice teatrale. Scopriamo di chi si tratta.

Nella foto non era altro che una bambina, mentre oggi è diventata una showgirl e una bravissima attrice teatrale. Sin da bambina amava il mondo dello spettacolo, infatti, come succede un po’ a tutti i grandi della TV, bisogna amare questo mondo sin da tenera età.

Nello scatto in evidenza, la nostra protagonista aveva circa un anno. Il suo sguardo e il suo volto però lasciavano trapelare il talento che avrebbe avuto crescendo. Oggi infatti, oltre che ad essere amata e molto stimata nel mondo dello spettacolo italiano, la bambina nella foto è una showgirl e un’attrice di talento.

Se questi suggerimenti non non vi sono bastati per conoscere l’identità del protagonista di oggi, nel paragrafo successivo vi forniremo ulteriori indizi.

Oggi è una showgirl e una bellissima attrice teatrale: la riconoscete?

La protagonista di oggi è nata a Roma il 27 febbraio 1969. Nel 1990, dopo essersi diplomata al balletto di Roma, esordisce come ballerina nella trasmissione Club ’92 condotta da Gigi Proietti.

L’anno successivo, dopo aver acquistato molta notorietà, partecipa allo show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

Nell’estate del 1992, invece, sempre come ballerina partecipa alla trasmissione Bellezze al bagno, in onda su Rete 4. Nel 2004 esordisce nel mondo del teatro con il musical Victor/Victoria. Nel 2007 invece esordisce sul grande schermo nel film Di che peccato sei?

Nel 2020 partecipa come concorrente al GF Vip e nonostante sia uscita dalla casa, il suo profilo social straripa di follower. La protagonista di oggi è la bellissima Matilde Brandi.

