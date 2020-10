Napoli, operai Whirlpool bloccano raccordo autostradale per protesta

A Napoli, gli operai della Whirlpool hanno deciso di bloccare il raccordo autostradale vicino alla fabbrica per protestare contro l’imminente chiusura dello stabilimento.

Non si fermano le protesta degli operai della Whirlpool contro la chiusura dello stabilimento di Via Argine. Di tempo purtroppo ne rimane pochissimo. La multinazionale ha infatti annunciato che lo stabilimento cesserà la sua attività nella data del 31 Ottobre. E per questo motivo, circa duecento operai hanno deciso nella mattinata di oggi di bloccare il raccordo autostradale che si trova vicino alla fabbrica. Inoltre è stato proclamato un nuovo sciopero in cui le vittime di questa chiusura, che definire controversa è riduttivo, terranno un’assemblea per decidere una nuova strategia. Gli operai insomma non hanno nessuna intenzione di arrendersi contro una chiusura che ritengono ingiusta e immotivata. D’altronde parliamo di persone che vedono avvicinarsi la prospettiva sempre più concreta di perdere il lavoro di una vita nel mezzo di una delle crisi economiche più grandi della storia.

Napoli, chiusura Whirlpool: le dichiarazioni dei sindacati

Antonio Accurso, segretario generale della Uilm Campania ha dichiarato in proposito che “i lavoratori chiedono la convocazione di un immediato incontro al governo e al presidente del Consiglio per sbloccare una questione che va avanti ormai da 18 mesi. Non si può più aspettare”. Il 31 ottobre si terrà poi un’altra assemblea che sarà aperta all’intera città partenopea, nella speranza che la popolazione possa supportarli in questa difficile battaglia contro la multinazionale. Nella giornata di ieri 27 Ottobre è inoltre arrivato l’annuncio che una nuova manifestazione di protesta il 5 Novembre che partirà da Piazza Dante e dovrebbe interessare l’intero settore produttivo di Napoli. La Rappresentanza Sindacale Unite hanno scritto una lettera aperta in cui spiegano che “la Whirlpool conferma la sua scellerata intenzione nonostante la lotta dei lavoratori di tutto il gruppo, in primis quelli di Napoli, che hanno reso la vertenza simbolo dei metalmeccanici, ma più in generale, di tutte le lavoratrici e i lavoratori”.

