Meteo, arriva l’anticiclone sub-tropicale: tregua dal maltempo

Secondo le previsioni meteo, durante questo mercoledì torna l’anticiclone sub-tropicale. Piccola tregua dal maltempo, specie al Centro-Nord.

Sarà un mercoledì di svolta per il meteo italiano, con l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale pronto a fermare il maltempo. Negli ultimi giorni, infatti, in Italia sono state diverse le piogge scese su tutti i settori. Adesso però, con l’arrivo del flusso di aria calda dal Nord-Africa, le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare. Infatti, a partire da questo mercoledì seguiranno giornate più miti, anche grazie alla presenza del flusso di aria calda sub-tropicale.

Ma attenzione, perchè l’anticiclone non avrà effetto su tutta la penisola già a partire da oggi. Infatti sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata caratterizzata da piogge residue, con qualche cielo leggermente più aperto solamente sulla Campania e sulla Sicilia meridionale. Ma queste condizioni instabili resisteranno solamente durante la giornata odierna, infatti già da giovedì l’anticiclone riuscirà ad estendersi su tutta la penisola. Andiamo quinidi a vedere cosa succederà sui tre settori principali durante la giornata odierna.

Meteo, nuovo anticiclone sub-tropicale: torna il sole sulla penisola

Durante la giornata odierna, così, ci sarà il ritorno dell’anticiclone sulla penisola, con diverse zone del paese pronte ad abbandonare piogge e maltempo. In questo mercoledì, il flusso d’aria calda entrerà nel paese, per poi conquistarlo completamente durante la giornata di giovedì. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà in questo mercoledì e quali settori inizieranno a godere dell’arrivo dell’aria calda.

Sulle regioni del Nord Italia già in questo mercoledì avremo una giornata prevalentemente soleggiata. Qualche incertezza solamente al mattino, quando nebbie e foschie ricopriranno le zone adiacenti al fiume Po. Qualche residua pioggia reisterà in Valle d’Aosta, mentre altrove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature rimarranno stabili con massime tra i 16 ed i 17 gradi.

Migliorano le condizioni meteo anche sulle regioni del Centro Italia. Infatti anche qui avremo una giornata segnata da cieli sereni o poco nuvolosi, con nebbie e foschie che disturberanno solamente al mattino l’Umbria, la Toscana ed il Lazio. Piogge residue, invece, in Molise, dove l precipitazioni resisteranno durante tutto l’arco della giornata. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime dai 14 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata dal meteo a dir poco particolare. Infatti, nonostante l’arrivo dell’anticiclone, migliorerà solamente in Campania. Piogge residue, invece, resisteranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con qualche lieve miglioramento locale al pomeriggio. Anche qui, le temperature massime risulteranno in calo, con massime che oscilleranno tra i 15 ed i 20 gradi.

L.P.

