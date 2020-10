Juventus-Barcellona 0-2: highlights, voti e tabellino della partita all’Allianz Stadium per la 2^ giornata di Champions League



Juventus-Barcellona:

Juventus-Barcellona 0-1: il cantiere aperto di Andrea Pirlo non regge il passo di chi in Europa ha costruito la sua storia.

Il Barça ha messo meno di due minuti per chiarire di non essere a Torino in gita con il palo di Griezmann. Da lì in poi nella Juve ha funzionato poco: il pressing alto, cercando di non far ragionare le fonti del gioco catalano, e la voglia di Morata che davanti ha lottato per due. Stop, ché la mediana ancora una volta ha profondamente tradito: non tampona e non inventa, Pirlo dovrà trovare correzioni e pure in fretta.

Lo svantaggio arriva casuale, ché quello di Dembelè non è un vero tiro ma Chiesa lo rende imprendibile. E ogni volta che il Barça accelera sono dolori anche se non sempre davanti trovano la soluzione giusta. Messi gioca, se è accettabile il paragone, alla Papu Gomez, svariando sulla trequarti per poi affondare. Ritmi non altissimi, ma quando decide di accelerare, sono sudori freddi. Pirlo le prova tutte con il materiale umano che ha a disposizione al momento, inverte pure Kulusevski e Chiesa, ma i risultati sono minimi.

Poi c’è Morata, che ingaggia una battaglia personale con il Var e la perde sempre, riscrivendo il libro dei record in negativo. Ogni tanto il Barcellona s’affaccia di là, Messi e Griezmann sfiorano il raddoppio che arriva giusto al 90′ con il rigore del 10 argentino dopo l’espulsione di Demiral.

Juventus-Barcellona 0-2: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 14′ Dembelé



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Demiral 5, Bonucci 6, Danilo 6.5; Kulusevski 5 (74′ McKennie), Bentancur 5.5 (82′ Arthur sv), Rabiot 5 ( 82′ Bernardeschi sv), Chiesa 6; Dybala 5.5, Morata 6.5. All. Pirlo 5.5

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto 6; Sergi Roberto 6.5, Araujo 6 (46′ Busquets 6), Lenglet 6, Jordi Alba 6.5; Pjanic 6, de Jong 6.5; Dembelé 6.5 (66′ Fati 6), Griezmann 6.5 (88′ J. Firpo sv), Pedri 7 (91′ Braitwhaite sv); Messi 7.5. All. Koeman 7

NOTE: espulso Demiral (J). Ammoniti Kulusevski (J), Sergi Roberto (B), Cuadrado (J), Rabiot (J)

