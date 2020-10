Instagram allunga le dirette, il famosissimo social network ha aumentato il limite delle live che era fermo a 60 minuti da diverso tempo.

Instagram è tra le piattaforme più apprezzate che esistono al momento, essendo tra i social con maggiori interazioni e iscritti che esistono. Parliamo infatti di un social network nuovo, che fino a qualche anno fa era popolato da giovanissimi alternativi che volevano ribellarsi agli standard e alla verbosità di Facebook per contenuti più vivaci e visivi. Probabilmente non sapevano che Mark Zuckerberg, con un’operazione geniale delle sue, aveva già acquistato Instagram, inserendolo nel suo ecosistema insieme a Facebook e Whatsapp. In questo momento così complesso sono sempre di più le persone che utilizzano il social anche come valvola di sfogo e di intrattenimento, e per questo i vertici dell’azienda hanno preso una posizione forte che potrebbe rivoluzionare la piattaforma. Un allungamento e anche sostanziale della quantità di minuti che si possono usare per stare in diretta.

Instagram allunga le dirette, ora si può registrare fino a 4 ore

Le persone usano le dirette su Instagram per comunicare con gli altri, per far passare del tempo, per mostrare magari una ricetta o un tipo particolare di hobby. Purtroppo fino a questo momento, però, la piattaforma metteva un limite a quello che si poteva registrare, dal punto di vista del minutaggio. Dopo 60 minuti, infatti, qualsiasi live veniva automaticamente chiusa da Instagram, che non permetteva di continuare a registrare. Era necessario prima chiudere la diretta, uscire, rientrare e avviare una nuova diretta video. Ora però è in arrivo un aggiornamento che aumenterà il tempo di registrazione a ben 4 ore, un periodo di tempo davvero considerevole. I video resteranno salvati per 30 giorni prima di essere cancellati.

