Incidente a Bologna, perde il controllo dello scooter e muore

Tragico incidente a Bologna: un uomo ha perso il controllo del proprio scooter ed è morto sul colpo. Le dinamiche dell’evento

Un tragico incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, lungo la nuova Bazzanese a Bologna. A morire un 55enne, in sella ad uno scooter, che ha perso il controllo del messo per cause ancora da chiarire. L’uomo è finito contro uno spartitraffico nei pressi di un’area di servizio. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi, mentre le pattuglie di Casalecchio hanno pensato a regolare il traffico. Il motociclista, in gravi condizioni fin dall’inizio, è stato trasferito all’Ospedale Maggiore dove è morto poco dopo.

Incidente ad Osteria Nuova, scontro tra due vetture: in 5 i feriti

Un incidente che ha rischiato i risvolti fatali è avvenuto ieri nella zona di Osteria Nuova. Il bilancio a seguito dello scontro tra due auto vede il ferimento di 5 persone. A scontrarsi, per cause in via di accertamento, una Alfa Romeo 156 ed una Peugeot 108 sulla via Braccianese, all’altezza dell’incrocio con via della Stazione di Cesano. I cinque sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Policlinico Universitario Agostino Gemelli con uno di questi in gravi condizioni.

Gli incidenti sulle strade italiane, purtroppo, causano diverse centinaia di morti annualmente. Nonostante mesi di lockdown e mobilità ridotta, i numeri sono calati molto meno di quanto ci si potesse aspettare. Sono 16 i decessi di ottobre 2020, rispetto ai 19 dello stesso mese del 2019.

