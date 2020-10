Genova, le danneggiano l’auto perché lesbica: la denuncia – VIDEO

Episodio molto spiacevole a Genova, dove una ragazza lesbica di 23 anni ha subito l’ennesimo atto di omofobia dai suoi vicini

Lei è Camilla Cannoni, una giovane infermiera di 23 anni che vive in un appartamento di Genova per cui paga il mutuo da 3 anni. Un mutuo, in un età così giovane, non è un gioco da ragazzi e per poterlo pagare c’è bisogno di tanto impegno e spirito di sacrificio. Una ragazza semplice, genuina, lavoratrice e con la testa sulle spalle che ha la sola colpa di avere come vicini di casa persone ignoranti.

Camilla è fidanzata da quasi 8 mesi con Martina Bacigalupo, ed insieme formano una coppia meravigliosamente innamorata. La sua omosessualità, non sta bene alle persone che vivono accanto a lei, per un motivo non ben specificato. L’omofobia è un problema serio e quanto accaduto alla giovane 23enne lo dimostra.

Genova, Camilla subisce danni dai suoi vicini perché lesbica

Camilla una mattina si è svegliata per andare a lavoro, come ogni giorno, ed ha trovato la sua auto danneggiata. Non bastavano gli insulti quotidiani, soltanto perché ama una persona del suo stesso sesso, ma le hanno bucato le ruote della macchina e staccato lo specchietto. Un gesto di per sé assolutamente inaudito con l’aggravante della discriminazione omofoba, troppo frequente in Italia.

Nonostante si sia appellata alle forze dell’ordine, Camilla non è per niente tutelata dalla legge italiana che continua a temporeggiare su una legge fatta ad hoc per la comunità LGBTQ+.