Elettra Lamborghini si toglie la mascherina e spaventa i suoi fan – VIDEO

Una storia su Instagram fa spaventare i fan di Elettra Lamborghini che si cala la mascherina dalla faccia e mostra qualcosa di insolito

Elettra Lamborghini è in un perfetto stato di forma e sempre sorridente sui suoi social. Dopo il matrimonio con Afrojack la sua vita va a gonfie vele, sempre più successi personali e professionali, chissà che a breve possa arrivare anche un figlio nella sua vita. Intanto, anche lei, come ogni comune mortale deve fronteggiare una pandemia che sta sconvolgendo tutto il mondo.

In particolar modo, Elettra ha sempre ammesso di star molto attenta ai contatti, soprattutto coni suoi fan, pur col rischio di sembrare scorbutica. Proprio poco tempo fa una vicenda l’ha vista protagonista di una discussione perché lei non voleva incontrare fan senza mascherina. Una misura cautelativa per sé e per la sua famiglia per nulla condannabile e che, anzi, è d’esempio a molti. Sebbene i negazionisti sostengano che la mascherina sia futile, Elettra ne fa colonna della lotta contro il virus.

Elettra Lamborghini, la sorpresa sotto la mascherina: fan spaventati

Elettra Lamborghini ha tolto la mascherina, e neanche totalmente, per un solo attimo e al di sotto mostra un rossore e qualche rigonfiamento. “I think I’m allergic” cioè “Credo di essere allergica”. La cantante bolognese sostiene dunque che la mascherina le porti un’irritazione dovuta al materiale di cui è fatta. Nulla esclude che possa esserlo, ma è molto più frequente un’irritazione della pelle dovuta al calore che essa immagazzina.

Tanta preoccupazione dei fan, ma tutto può risolversi con una pomata e con la cura alla prossima mascherina che acquisterà, magari in un materiale diverso.