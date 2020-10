Diletta Leotta, weekend d’amore a Roma: il fortunato è proprio lui – FOTO

Diletta Leotta, weekend d’amore a Roma: il fortunato è proprio lui come mostrano queste Foto che stanno circolando proprio in queste ore. La bellissima conduttrice siciliana spiazza per l’ennesima volta tutti.

Diletta Leotta finisce ancora una volta sotto i riflettori. La bellissima conduttrice di DAZN, che tutti i weekend racconta agli appassionati di calcio le gare più belle del campionato di Serie A, torna a far parlare di sé per quel che riguarda la sfera sentimentale. Diletta, infatti, ha trascorso il weekend scorso a Roma proprio in occasione dell’anticipo di sabato tra Lazio e Bologna ed è stata pizzicata in compagnia di un noto personaggio. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Diletta Leotta, super novità dal punto di vista sentimentale

Sulla copertina del settimanale “Chi” oggi in edicola, la bellissima catanese appare in compagnia del suo ex fidanzato Daniele Scardina. I due sembrano particolarmente sorridenti e felici, anche se la mascherina copre il volto dell’ex giornalista di Sky Sport. Un clamoroso ritorno di fiamma, insomma, che ha letteralmente lasciato a bocca aperta i suoi fan e tutti gli appassionati di gossip. Ecco la Foto della copertina del settimanale ‘Chi’:

