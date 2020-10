Covid, Valentino Rossi in attesa del tampone: Francesca Novello è guarita. La ragazza del “Dottore” ha già sconfitto il coronavirus mentre il pilota di Tavullia deve ricevere l’esito dell’ultimo controllo

Il coronavirus non fa sconti nemmeno ai personaggi famosi. Sport e spettacolo hanno fatto la conta nelle ultime settimane dei contagiati, con nomi illustrissimi. Su tutti Federica Pellegrini e Valentino Rossi. Il “Dottore” aveva annunciato di aver contratto il Covid oltre due settimane fa, assieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello. La buona notizia è che la modella ha finalmente sconfitto il Covid, risultando negativa all’ultimo test PCR. Ora resta da capire quando anche il “46” potrà annunciare questa lieta novità, visto che il Gran Premio di Valencia sta per arrivare e il centauro di Tavullia ha già saltato i due round di Aragon.

La Novello ha deciso di far sapere l’esito dei suoi controlli attraverso una “story” su Instagram, spiegando i difficili momenti vissuti.

“Ho pianto, mi sono incazzata, volevo spaccare tutto” ha raccontato. “Serve calma, ma alla fine vinciamo noi. Non perdete la speranza” il suo invito.

Covid, Valentino Rossi in attesa del tampone: la fidanzata è già guarita

I due hanno vissuto la quarantena insieme presso la casa di Rossi a Tavullia. Una chiusura forzata di quasi tre settimane, in cui hanno anche avuto dei sintomi. Valentino, intervistato da Radio Deejay aveva parlato di dolore alle ossa e un po’ di febbre nei primi giorni post contagio. Il “Dottore” era pesantemente rammaricato per non aver potuto prendere parte al doppio appuntamento di Aragon, dove sono andati in scena gli ultimi due Gran Premi della MotoGP. Ora il prossimo obiettivo è Valencia, dove si terrà il GP d’Europa l’8 novembre. Rossi punta chiaramente a tornare in sella in Spagna e sta attendendo in queste ore l’esito dell’ultimo tampone che dovrà sancire la negatività. Il Motomondiale sta continuando ad attuare delle regole molto rigide di isolamento per evitare di “rompere” la bolla sanitaria che hanno istituito e che fino a qui sta reggendo piuttosto bene (solo tre positivi tra i piloti).

