Covid Germania, arrivano nuove restrizioni: le decisioni della Merkel

Aumentano i casi di Covid-19 anche in Germania, con la cancelliera Merkel che impone nuove restrizioni, in arrivo un lockdown light.

La situazione Covid-19 rischia di diventare insostenibile anche in Germania, con la cancelliera Angela Merkel che impone nuove restrizioni. Infatti saranno chiusi bar e pub, a cui sarà consentita solamente l’attività di asporto. Inoltre sono limitati anche gli incontri, mentre c’è la chiusura anche di i cinema, teatri, piscine e palestre. Restrizioni anche per alberghi ed hotel, in cui sarà consentito il pernottamento solamente per valide ragioni.

Queste sono solo alcune delle nuove restrizioni imposte da Angela Merkel. Queste misure infatti dovrebbero partire dal 4 novembre ed hanno come obiettivo quello di limitare il contagio. Infattti queste misure dovrebbero durare fino al termine del mese di novembre, ma prima dovranno essere approvate dai governatori dei 16 Land.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo lockdown in Francia: domani l’annuncio di Macron

Covid Germania, nuove restrizioni: Merkel chiede un lockdown light

A causa dell’aumento dei Contagi da Covid-19 in Germania, Angela Merkel prova ad imporre nuove restrizioni per fermare il contagio. Infatti la cancelliera avrebbe proprosto un lockdown light ai governatori delle 16 Land. Al momento tutti sembrerebbero d’accordo con le misure proposte dalla cancelliera, con il lockdown light che dovrebbe partire dal 4 novembre per terminare solamente il 30 novembre.

Secondo quanto riportato dalla Bild, saranno chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e saranno vietati assembramenti e manifestazioni pubbliche. Rimarranno aperti solamente gli istituti scolastici e asili. Solamente nella giornata di ieri il paese tedesco ha registrato 14.964 nuovi casi di Covid-19. A riportare i numeri ci ha pensato ancora una volta l’Istituto Robert Koch che ha riportato anche 27 decessi causati dal virus. Ad oggi i casi totali da Coronavirus nel paese tedesco sono ben 463mila a cui si aggiungono 10.121 vittime.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid nel mondo, in Usa 500mila casi in una settimana: la situazione

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !