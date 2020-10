Covid-19, focolaio nel carcere di Terni: 55 detenuti positivi

Covid-19, terribile focolaio esploso nel carcere di Terni. Sono infatti almeno 55 i positivi attuali nella struttura penitenziaria, in attesa ancora dei test di oltre 400 detenuti.

Covid-19, è allarme nel carcere di Terni. Secondo quanto infatti riferisce l’ANSA, è scoppiato un mega focolaio nel penitenziario umbro. Sarebbero attualmente ben 55, su un totale di 514, i detenuti positivi. La quasi totalità dei contagiati fortunatamente è asintomatica, ma due dei vari infetti hanno comunque necessitato di cure mediche con tanto di ricovero.

Nel frattempo continua lo screening di massa. In queste ore sono attesi i verdetti di un’altra quarantina di test, mentre domani saranno altri 90 circa i detenuti che si sottoporranno al test. Non è esclusa, ovviamente, anche la Polizia penitenziaria che al momento non presenta casi nella sua squadra.

La situazione – evidenzia sempre l’agenzia di stampa – è sotto l’occhio vigile dell’Usl Umbria 2, e nella struttura è stata nel frattempo allestista una sezione Covid. Questa, già piuttosto ampia, potrebbe essere allargata ulteriormente qualora i casi, in atteso dei riscontri, dovessero evidenziare ulteriori infezioni certificate. Intanto, come intuibile, sono state bloccate tutte le attività con l’esterno.

