Cellulare di famiglia si rompe nelle mani di uno bambino che stava frequentando le lezioni online. Il piccino si è ucciso per i sensi di colpa.

Il Covid-19 è un virus infido, molto cattivo, che sta colpendo tantissime persone. Non a caso mesi fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito ufficialmente la malattia come pandemia. Nata nei mercati della carne di Wuhan, questa nuova malattia ha cambiato sempre di più le nostre abitudini. E in questo preci momento in Italia stiamo assumendo ad una nuova ondata di contagi, che ha spinto il governo a prendere delle decisioni importanti. Non parliamo ancora, fortunatamente, di un lockdown, ma ci sono delle caratteristiche molto simili a quello che stiamo vivendo. Negozio chiusi prima, evitare i contatti tra le persone, didattica a distanza. Un bambino di una famiglia molto povera che aveva soltanto uno smartphone per tutti ha fatto un gesto davvero estremo.

LEGGI ANCHE —> Zoom, ora è possibile attivare il livestream su Youtube: come fare

Cellulare di famiglia si rompe, bambino si suicida per i sensi di colpa

Il bambino in questione si chiamava Rohit Varak e aveva 16 anni. Il fatto è avvenuto in India, un Paese che è in lockdown e che sta adottando sempre di più misure restrittive. Tra queste, ovviamente, anche la didattica a distanza. Il giovane frequentava le lezioni in con uno smartphone che era usato per tutta la famiglia. La sua infatti non è una famiglia benestante e per questo motivo non avrebbe mai avuto dei fondi sufficienti per comprare un nuovo smartphone dopo che aveva fatto cadere e rompere quello che usava. Il ragazzo, quindi, si è impiccato per i sensi di colpa che continuava ad avere in seguito a quello che era successo. Ancora una volta si parla quindi della situazione economica che accomuna alcune famiglie di tutto il mondo e che dovrebbe richiedere un intervento forte da parte dei singoli governi ma anche delle associazioni mondiali.

LEGGI ANCHE —> Xbox, sconti in arrivo col Deals with Gold: le offerte di Halloween