Calciomercato Juventus, pronto l’assalto al top player del Leicester: su quest’ultimo folta concorrenza. Scopriamo di più

La Juventus attualmente, come dichiarato dallo stesso tecnico Andrea Pirlo, non ha alcun regista in rosa. Nessuno tra Bentancur, Ramsey, Rabiot, Arthur e McKennie lo è. Secondo quanto riferito dai colleghi inglesi di 90min, i bianconeri avrebbero recepito il messaggio e quindi deciso di provare ad accaparrarsi Youri Tielemans del Leicester. Il centrocampista belga sarebbe anche sulla lista dei desideri di Inter e Paris Saint-Germain.

Le Foxes, che non vogliono perderlo, avrebbero pensato di proporgli un rinnovo del contratto con tanto di adeguamento. Si parla di un quinquennale a 100 mila sterline a settimana per un totale di oltre 28 milioni e mezzo fino al 2025. La volontà del calciatore di fare il salto di qualità, potrebbe fare la differenza.

Calciomercato Juventus, Alaba si avvicina: nessun accordo con il Bayern per il rinnovo

Il terzo incontro tra Alaba, il suo agente e la dirigenza del Bayern Monaco per il rinnovo del calciatore non ha portato frutti. Il difensore, con il contratto in scadenza nel giugno del 2021, potrebbe seriamente salutare in estate.

Su di lui le squadre interessate non mancano ed in particolare ci sono Inter e Juventus, ma c’è da fare attenzione anche alla concorrenza del PSG. I bianconeri, attualmente, sembrano il club più vicino all’austriaco ma siamo ancora a discorsi preliminari.

Per la cronaca, i bavaresi avrebbero offerto 11 milioni più 6 di bonus al calciatore che invece ha chiesto una base fissa di 17 milioni di euro.

La Juventus ha urgente bisogno di svecchiare la linea difensiva vista l’età di Chiellini (36) e di Bonucci (33). L’austriaco, inoltre, garantirebbe una certa duttilità vista la capacità di occupare diversi ruoli: da centrale di difesa e terzino sinistro, passando per la mediana.

