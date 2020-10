Calciomercato Inter, è sfida con la Juventus per il campione d’Europa

Calciomercato Inter, torna di moda il nome del top player in difesa. Su di lui, però, è forte anche la concorrenza della Juventus

La stagione dell’Inter non è di certo iniziata nel migliore dei modi. La squadra allenata da Antonio Conte fatica ad ingranare e, nonostante i risultati non siano del tutto negativi, c’è già chi inizia a storcere il naso. L’obiettivo dei nerazzurri quest’anno è quello di dare fastidio alla Juventus per la lotta al titolo, ma anche di andare avanti il più possibile in Champions League.

Per fare ciò, la società ha già messo sul piatto parecchi soldi per accontentare il suo allenatore, e potrebbe non essere finita qui. Per la sessione di calciomercato di gennaio, infatti, l’Inter pare essere pronta a tornare a spingere per un top player assoluto in difesa. Su di lui, neanche a farlo apposta, è però forte la concorrenza proprio della Juventus.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Alaba: i dettagli

Fresco campione d’Europa con il suo Bayern Monaco, David Alaba è un nome che sta facendo venire l’acquolina in bocca a diversi top club europei. Tra questi, ci sono anche Inter e Juventus, che potrebbero tentare l’affondo nella prossima sessione di calciomercato. Il contratto dell’austriaco scade il prossimo giugno 2021 e – stando a quanto riferisce Sport Bild – il rinnovo con i bavaresi sembra essere al momento più complicato del previsto. Alaba chiede infatti 15 milioni di euro di ingaggio per rimanere, mentre il Bayern è disposto ad offrirne 11 più 6 di bonus.

Oltre che ad Inter e Juventus, anche diverse big inglesi, spagnole e il Psg stanno tenendo d’occhio la situazione. L’affare sarebbe comunque molto complicato, ma certamente non impossibile se il giocatore dovesse decidere di abbandonare la squadra campione d’Europa.

