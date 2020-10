Brescia, ritrovato il teschio di Iushra. La bambina era scomparsa il 19 luglio 2018 e soltanto ora, dopo tanto tempo, c’è il ritrovamento.

Una notizia che non è certamente facile da digerire e che, anzi, ha colpito con violenza l’opinione pubblica. Dopo oltre due anni dalla scomparsa, infatti, è stata gettate luce su quello che è accaduto alla piccola Iushra Gazi. La bambina, che all’epoca dei fatti aveva appena dodici anni, era in gita con la Fondazione bresciana assistenza psicodisabili. La piccina infatti aveva dei disturbi psichici e per questo era, o meglio sarebbe dovuta essere, seguita attentamente da diverse persone. Una piccolissima distrazione, infatti, avrebbe potuto portare ad un grosso problema e così è stato. Mentre era in gita in montagna, infatti, per una distrazione generale, la piccola ragazza di origini bengalesi è riuscita a scappare e ad allontanarsi dal gruppo con cui era. Da allora non è più stata ritrovata, fino a poche ore fa.

LEGGI ANCHE —> Dpcm, Conte: “Siamo nello scenario di tipo 3, evitiamo nuovo lockdown”

Brescia, bambina ritrovata. Il padre distrutto: “Ora so che è morta”

Le ricerche della Protezione Civile si erano svolte con grande partecipazione da parte di tutti i membri, che volevano essere certi di ritrovare la bambina affetta da autismo. Purtroppo, però, non è stato ritrovato nulla e da oltre due anni la famiglia spetta delle notizie, che sono arrivate oggi. La zona del ritrovamento del teschio, che il test del DNA ha confermato essere della piccina, non è troppo lontana dall’aria iniziale delle ricerche. “Nella zona dove è stato trovato il teschio”, ha voluto chiarire la Protezione Civile “non siamo mai arrivati con le ricerche, abbiamo usato i droni”. Il padre della piccina che all’epoca dei fatti aveva appena 12 anni ha parlato davanti alla Procura: “Ora so che a Iuschra è davvero morta”, ha commentato dopo la comunicazione dell’esito degli esami.

LEGGI ANCHE —> Covid, Conte: “Le 3 regole per vincere questa battaglia” – VIDEO