Allerta alimentare, ritirato altro prodotto: alto rischio chimico. Lo fa sapere il ministero della Salute sul proprio sito di riferimento

Il ministero della Salute ha rilasciato un altro richiamo riguardante un prodotto da ritirare dal mercato. Si tratta del sesamo dorato del marchio Zorzi, posto all’attenzione dei consumatori per il superamento dei limiti di pesticida ETO.

Il nuovo ammonimento per i semi di sesamo arriva dopo i precedenti dieci per superamento dei limiti di Ossido di Etilene. Tutti coloro che hanno acquistato il lotto in questione sono pregati di non consumarlo e di procedere con la restituzione presso il punto vendita. Viene sottolineato come sia alto il rischio chimico in caso di assimilazione. Qualora ci si presentasse al supermercato con la relativa nota del ministero della Salute, il negoziante è costretto al rimborso immediato della merce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sicurezza alimentare, tre prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati

Allerta alimentare, ritirato altro prodotto: si tratta del sesamo dorato Zorzi

Tutti i dati per verificare se hai acquistato il lotto di prodotto in questione sono riportati di seguito.

Si fa riferimento alla data del richiamo 20 ottobre 2020. Il marchio del prodotto è: Zorzi da 1828. La denominazione di vendita: Sesamo dorato da 500 gr.

Il produttore che commercializza il prodotto: B. F Agro-Industriale Srl.

Il numero del Lotto/i di produzione: 861311320. La sede dello stabilimento: Via Umbria 14, 35043 Monselice (PD). La data di scadenza o termine minimo di conservazione: 31/10/2021.

La causa per cui è stato emesso il richiamo ufficiale è il seguente: superamento dei limiti di presenza del pesticida ETO – Ossido di Etilene (compreso il 2 – cloroetanolo). Viene ricordato a tutti i consumatori di non ingerire per l’alto rischio chimico riscontrato. Il prodotto va restituito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Allerta alimentare, due prodotti ritirati dal mercato: quali sono