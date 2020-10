Aeroporti, -83% di traffico passeggeri: non si registrava dal 1995

Aeroporti, traffico ridotto ai minimi termini. A causa dell’emergenza Covid, i livelli sono tornati quelli del 1995, con un calo del -83%

Gli effetti che l’emergenza Covid sta portando in tutto il mondo sono sotto gli occhi di tutti. A livello sanitario, si stanno compiendo sforzi enormi per cercare di resistere ad una situazione che rischia di diventare drammatica. Ma altro grande problema che il virus ha creato è a livello economico.

Essenzialmente ogni ambito si trova a vivere un periodo molto duro, con cali impressionanti rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda gli aeroporti, il traffico di passeggeri si è ridotto dell’83% tra marzo e settembre 2020. Lo ha riportato l’Assaeroporti, secondo cui questi numeri non si vedevano dal 1995. Rispetto al 2019, c’è il 69,7% in meno di persone che hanno preso l’aereo.

Aeroporti, traffico cala a picco: i dati aggiornati

Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, ha lanciato l’allarme: gli aeroporti stanno vivendo un periodo drammatico, con un traffico passeggeri calato a picco. Secondo i dati riportati, l’83% in meno di persone ha preso l’aereo in questo anno contrassegnato dall’emergenza Covid. “Si tratta di numeri drammatici per il nostro settore. Gli aeroporti stanno vivendo una crisi finanziaria senza precedenti, c’è bisogno di interventi immediati” le parole di Palenzona: “Migliaia di persona rischiano il posto di lavoro, e anche i vari progetti di modernizzazione sono messi a rischio“.

Il presidente di Assaeroporti ha poi fornito le previsioni per gli ultimi mesi del 2020. “L’anno potrebbe chiudersi con 58 milioni di passeggeri totali, ossia il 70% in meno rispetto ai 193 milioni registrati lo scorso anno. Inoltre, ci sarà una contrazione del fatturato per i gestori aeroportuali vicina ai 2 miliardi di euro” ha concluso: “Chiediamo al Governo di non abbandonare il nostro settore“.

