Usa, ucciso un altro afroamericano: la storia di Walter Wallace Jr.

Usa, ucciso un altro afroamericano a Philadelphia. Walter Wallace Jr. aveva 27 anni, ed è stato sparato una dozzina di volte dalla polizia

Continua il periodo complicato degli Usa. Oltre che per l’emergenza Covid, a tenere banco è anche il tema razzismo, legato alle forze dell’ordine e all’abuso di potere. Questo 2020 è stato inevitabilmente contrassegnato dal movimento Black Lives Matter esploso dopo l’omicidio dell’afroamericano George Floyd, e la situazione non sembra essere in miglioramento.

Ieri lunedì 26 ottobre, la polizia di Philadelphia ha sparato e ucciso Walter Wallace Jr., un cittadino afroamericano di 27 anni che – stando a quanto riferiscono le forze dell’ordine – stava avanzando verso di loro con un coltello. La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle ore 16, dopo che diverse persone hanno segnalato la presenza di Wallace Jr. in strada con un arma contundente.

Usa, polizia uccide un altro afroamericano: la vicenda

Ennesima tragedia negli Usa, dove alcuni poliziotti hanno sparato e ucciso Walter Wallace Jr., un afroamericano di 27 anni. Sui social network stanno girando diversi video che mostrano per intero la scena. Si vede la vittima avvicinarsi alle forze dell’ordine, poco prima di essere colpita da una dozzina di spari. I testimoni, increduli, hanno gridato agli agenti di fermarsi, ma non c’è stato nulla da fare. “Lo hanno appena ucciso davanti a me“, “Smettetela, non sono necessari tutti quei colpi” le parole di alcuni dei presenti.

Stando a quanto riferisce il Philadelphia Inquirer, il padre della vittima avrebbe rivelato che Wallace Jr. soffriva di disturbi mentali ed era in cura. “Ma perché non hanno utilizzato un taser? Sua madre stava cercando di calmare tutti, a quanto pare inutilmente” ha spiegato Wallace Sr. al giornale.

