I possessori di IPhone, con l’ultimo aggiornamento dell’app TikTok potranno usufruire di moltissime novità. Di cosa si tratta.

L’applicazione di TikTok, il famosissimo social network che permette agli utenti di creare video divertenti e creativi, si aggiorna sui dispositivi IOS. Da poche settimane i possessori di IPhone possono usufruire di utilissimi widget che si rivelano essenziali per tutti coloro che amano restare sempre aggiornati sui social e non.

Sono tanti i sviluppatori che hanno aggiornato le loro app in seguito alle nuove funzionalità messe a punto col nuovo aggiornamento di IOS 14, e tra questi sicuramente non poteva mancare TikTok.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app, il famosissimo social arriva sulle schermate degli IPhone proponendo una serie di widget, pensati per tenere sempre aggiornati gli utenti.

Grazie a questa piccola “rivoluzione”, gli utenti di TikTok potranno essere sempre aggiornati su quelli che sono i video di tendenza e virali presenti nella piattaforma di condivisione.

TikTok si aggiorna su IOS: importanti novità per i possessori di IPhone

L’aggiornamento di TikTok porta con sé moltissime novità che migliorano la permanenza dell’utente sull’app. Con l’ultima versione sono disponibili 3 tipologie di widget suddivisi in: piccolo, medio e grande.

Il piccolo rappresenta una vera e propria scorciatoia, quasi un collegamento che con un semplice click porta gli utenti direttamente alla pagina relativa all’hashtag o alla tendenza del momento.

L’altro widget, quello di dimensioni medie, a differenza del piccolo, contiene qualche informazione in più. Con questo è possibile avere le icone con le anteprime degli ultimi video di tendenza.

L’ultimo, il widget grande, porta con se l’utilità dei primi due, però include un’icona esemplificativa della tendenza del momento. A queste si vanno ad aggiungere tre anteprime che fanno riferimento a tre dei video che stanno ricevendo più visualizzazioni e che stanno diventando virali.

