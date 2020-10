Shakhtar-Inter, streaming gratis: dove vedere la gara di Champions

C’è Shakhtar-Inter per la seconda giornata del Gruppo B, dall’altra parte Real contro Moenchengladbach: scopriamo dove vedere in diretta streaming il match

Quest’oggi, alle ore 18:55, lo Shakhtar Donetsk ospiterà allo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev l’Inter di Conte per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Alle 21:00, invece, il Real Madrid si troverà di fronte il Borussia Moenchengladbach. Sia i nerazzurri che i Blancos, i due club favoriti per l’accesso agli ottavi, hanno toppato. I primi si sono fatti fermare in casa sul 2-2 contro i tedeschi, mentre gli spagnoli sono caduti sotto i colpi degli ucraini. E’ d’obbligo fare attenzione ad un club che, già forte di 3 punti, con un’altra vittoria potrebbe mettere una piccola ma significativa ipoteca sul possibile passaggio del girone.

Per arginare la pericolosità degli uomini di Luis Castro, il tecnico leccese ha pensato ad un centrocampo fatto di muscoli e grinta, formato da Vidal e Brozovic appena dietro Barella. Sulla fascia sinistra torna Young al posto di Perisic. In avanti, oltre che in Lukaku, si spera nel ritorno al gol di Lautaro. Ancora out Skriniar, positivo al Covid.

Shakhtar-Inter, dove vedere la partita: diretta e streaming

Il match di Champions tra Shakhtar Donetsk ed Inter sarà visibile in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso Sky Go che può essere utilizzato su pc, notebook, smartphone e tablet. C’è la possibilità di vedere il match anche da Now Tv, servizio live ed on demand di Sky, che consente di seguire tutto il calcio previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

