Ristori, parla il Premier Conte. Il Premier illustra il nuovo decreto varato per aiutare gli italiani condizionati dall’ultimo DPCM.

Sussidi già in arrivo per i cittadini italiani: lo ha annunciato poco fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier, intervenuto in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i doverosi aiuti economici da indirizzare ai tantissimi cittadini in difficoltà durante questa fase delicata.

Ristori, annuncio del Premier Conte

Il Decreto ristori – questo il suo nome – è pronto a intervenire con tempi da record secondo quanto riferito: “Abbiamo appena varato questo nuovo decreto, il quale vede un investimento di oltre 5 miliardi di euro utilizzati per venire in corso alle categorie maggiormente penalizzate dall’ultimo Dpcm”.

Il leader politico, inoltre, assicura un bonifico in arrivo già durante questo mese per molti cittadini: “La cifra arriverà direttamente sui conti correnti dei richiedenti attraverso un bonifico dall’agenzia delle entrate. E’ il modo più efficace questo, anche perché hi ha aderito alla prima edizione è già registrato e dovrebbe ricevere la somma già a metà novembre. Dovrebbe poi seguire poco dopo anche per gli altri, senza enormi attese”.

Nel frattempo bisogna continuare a rispettare le regole. Se così sarà, infatti, potremmo passare un Natale sereno malgrado tutto. Ma in caso contrario incombe l’incubo di una nuova chiusura totale: “In quel caso ci ritroveremmo alla necessità di un nuovo lockdown, un qualcosa che dobbiamo scongiurare. Dobbiamo evitare che il sistema sanitario finisca di nuovo sotto stress”.

