Pakistan, bomba in una madrasa: almeno 7 morti e 50 feriti

A Peshawar, capitale provinciale a Nord-Ovest del Pakistan, è stata lanciata una bomba in una madrasa: almeno 7 i morti

Colpita con una bomba una madrasa di Peshawar, capitale provinciale a Nordovest del Pakistan. Sono al momento almeno 7 i morti e 50 i feriti a seguito dell’esplosione. “L’esplosione è avvenuta durante l’insegnamento del Corano. Qualcuno ha piazzato una borsa esplosiva all’interno del seminario religioso”, ha spiegato un agente di polizia. L’attentatore avrebbe lasciato l’aula dopo aver piazzato l’ordigno esplosivo. Le vittime pare siano tutti studenti, mentre tra feriti presenti anche due insegnanti. Al momento non ci sono state rivendicazioni dell’attacco.

Pakistan, esplosione in una Madrasa: le prime ricostruzioni

Come già accennato, sono almeno sette gli studenti morti a seguito dell’esplosione. La madrasa, pari alla scuola italiana, ospitava ragazzini tra 8 e 15 anni. La bomba, secondo le prime ricostruzioni, era all’interno di una borsa lasciata da un uomo dal volto coperto all’ingresso intorno alle 8. L’ordigno aveva almeno sei chili di esplosivo al suo interno. Tra i feriti, al momento circa 50, in molti versano in gravi condizioni.

