Orchidea di Rothschild tra i fiori più rari al mondo: il costo è da capogiro

L’orchidea d’oro di Kinabalu, conosciuta anche come orchidea di Rothschild, è uno dei fiori più rari e costosi al mondo: ogni stelo ha un prezzo da capogiro

Quante volte vi siete trovati a regalare del fiori per una qualsiasi occasione importante. Del resto, se ben scelti, fanno fare sempre una certa figura a chi li dona. Certo è, a meno che non siate milionari o quasi, che non avete mai regalato fiori da migliaia di euro.

A tal proposito, parliamo dell’orchidea di Rothschild che è tra i più rari del pianeta. Il fiore è conosciuto anche come Sumazau o orchidea d’oro di Kinabulu. Il primo nome proviene dai petali laterali allungati che somigliano a chi balla all’omonima danza della Malesia. Il secondo nome asserisce al parco Parco Nazionale di Kinabalu, sempre in Malesia, che è l’unico luogo in cui la si può trovare in natura. Il prezzo, per ogni stelo, può arrivare fino a 5 mila dollari.

Orchidea di Rothschild in pericolo di estinzione

La specie è stata scoperta nel 1987 ed è in pericolo di estinzione, infatti è illegale raccoglierla. L’unico modo per acquistarla è presso il mercato nero. Il fiore, inoltre, può farvi aspettare 15 anni prima di fiorire e questo è uno dei motivi che ne determina la rarità.

La classifica dei fiori più rari al mondo:

1) Fiore di Kadupul

2) Rosa Juliet

3) Orchidea di Shenzhen Nongke

4) Orchidea d’oro di Kinabalu

5) Crocus sativus

6) Gloriosa

7) Semper Augustus

8) Ortensia

9) Mughetto

10) Lisianthus.

