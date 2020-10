Nuovo lockdown in Francia: domani l’annuncio di Macron

Lockdown in Francia: ci risiamo. Lo anticipa la BFM-TV alla vigilia dell’intervento del presidente Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito, domani i nostri vicini torneranno a chiudersi in casa.

Nuovo lockdown nazionale in Francia: lo annuncia BFM-TV alla vigilia dell’intervento del presidente Emmanuel Macron. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva, il leader politico annuncerà una nuova inevitabile chiusura data la situazione post vacanze totalmente sfuggita di mano. Del resto sono stati oltre 33.000 i contagi delle ultime 24 ore, l’ennesimo tsunami di queste settimane, per un totale di oltre il milione di contagiati nel paese transalpino.

Lockdown in Francia: ritorna la massima restrizione

Tuttavia – svela sempre BFM – sarà un lockdown più leggero rispetto a quello vissuto in primavera, anche se l’obiettivo sarà lo stesso: tenere in casa più persone possibili al fine di interrompere la catena del contagio. Il timore è che si arrivi a un punto di non ritorno, il quale, visto il quadro totale, sembra in realtà anche molto più vicino del previsto.

Potrebbe interessarti anche —-> Roma, scontri a Piazza del Popolo: cariche e bombe carta – VIDEO

La direttiva partirebbe da giovedì, ma non sono ancora noti i dettagli del nuovo decreto. Secondo quanto filtra, l’idea sarebbe quella di tenere comunque le scuole aperte nelle prossime settimane e lavorare quasi al 100% in smart-working. Si tratta in ogni caso di una misura estrema, una via che il Premier transalpino avrebbe volentieri evitato se non si fosse arrivati a tale punto.

E nel frattempo attenti anche in Italia. Nel corso del suo intervento in conferenza per il nuovo Decreto Ristori, Giuseppe Conte ha citato anche tale provvedimento in caso di peggioramento estremo della situazione attuale: “Se rispettiamo le regole, potremmo passare un Natale sereno. In caso contrario ci ritroveremmo davanti alla necessità di un nuovo lockdown, un qualcosa che dobbiamo scongiurare. Dobbiamo evitare che il sistema sanitario finisca di nuovo sotto stress”, ha riferito il Presidente del Consiglio italiano.

Leggi anche —-> Catalfo: “Cig per altre 6 settimane, stop ai licenziamenti fino a gennaio”