Napoli, dopo 30 anni chiude storico bar-cornetteria

30 anni di storia, 27 famiglie in cassa integrazione. A Napoli chiude uno storico bar di Via Amerigo Vespucci a causa della crisi

I provvedimenti del nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte in data 24 ottobre sta facendo morti e feriti per l’Italia. Nonostante le tante manifestazioni in piazza da parte di commercianti, e non solo, nessun provvedimento immediato riesce a salvare alcune attività commerciali che sono costrette ad abbassare le serrande.

Un triste epilogo per le tantissime attività che vigono sull’intera penisola che adesso devono fare i conti con la realtà. Nonostante in tantissimi non riescano a comprendere come, attività commerciali che sono sul territorio da anni, non abbiano messo nulla da parte, la spiegazione sta nel fatto che in un’attività non esiste soltanto il proprietario. Fitto, utenze, dipendenti, sono migliaia di euro che scivolano dalle mani dei proprietari che, in alcuni casi, non riescono a mandare avanti il proprio lavoro.

Napoli, Il Ciottolo abbassa le serrande: chiude storico bar

Un video emblematico, triste e purtroppo reale. Il Ciottolo, storico bar-cornetteria di Via Amerigo Vespucci a Napoli, ha abbassato le serrande dopo 30 anni. È una di quelle attività commerciali che non chiude mai, aperta 365 giorni l’anno che ha dovuto fare i conti con la realtà. “Arriva il momento, anche IL CIOTTOLO abbassa le serrande.. Mettendo in cassa integrazione 27 famiglie! La riapertura è da destinarsi, finché non ci sarà qualche decreto che ci mette in condizione di ritornare a lavorare”.

La didascalia non lascia indugi, Il Ciottolo è in grande difficoltà e di questo passo non può andar avanti. Un punto di ritrovo per grandi e piccoli, a tutte le ore sempre affollato, si è ritrovato improvvisamente con pochissimi clienti e tante spese a cui far fronte. Così non si può andare avanti.