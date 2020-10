Meteo, Italia spaccata in due tra schiarite e forti piogge

Le previsioni meteo per la giornata di oggi vedono un paese diviso a metà dalle condizioni climatiche

L’ottava perturbazione del mese ieri ha causato temporali al Nord, in Toscana ed in Sardegna. Oggi invece toccherà a Sud e Sicilia l’ondata di forte maltempo.

All’estremo Nord-Ovest, infatti, avremo un tempo soleggiato fatta eccezione per il transito di alcune velature.

Nuvolosità variabile, alternata a schiarite, sul Centro-Nord e sulla Sardegna. Alcune piogge residuali colpiranno Lombardia, Triveneto, Lazio e Molise. Al Sud e sulla Sicilia c’è da aspettarsi forti temporali, localmente intensi, specie su Campania e Calabria tirrenica. Le temperature massime in calo ovunque. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in Lombardia, mentre per altre dodici regioni è allerta gialla.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

I prossimi giorni, quelli di fine mese, sono destinati a portare con sé un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare, a partire da giovedì, il tempo sarà più stabile per via di una rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale. Le temperature torneranno a salire per effetto della massa d’aria dell’alta pressione.

Domani, invece, le nubi saranno in progressivo diradamento su Campania ed Abruzzo. Al Nord e sulle regioni del centro tempo soleggiato. Piogge residuali e locali su Calabria e nord della Sicilia.

Temperature minime e massime

Aosta 6/14

Torino 8/16

Milano 10/15

Trento 11/17

Bolzano 9/14

Venezia 13/17

Bologna 11/16

Firenze 10/16

Ancona 14/19

Perugia 9/16

Roma 11/19

L’Aquila 8/14

Campobasso 8/15

Napoli 14/19

Bari 12/24

Potenza 7/14

Catanzaro 9/21

Palermo 17/20

Cagliari 14/19

🔔🟠 #allertaARANCIONE, martedì #27ottobre, su gran parte della Lombardia.

🔔🟡 #allertaGIALLA in tredici regioni.

⛈🌬 Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #26ottobre per piogge e temporali al Centro-Sud. Leggi qui 👉 https://t.co/GWcunTSPdh #protezionecivile pic.twitter.com/iVARUtdzyZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 26, 2020

