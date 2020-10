Elon Musk fa questa domanda ai colloqui, sapresti rispondere?

Elon Musk pare faccia una domanda particolare durante i colloqui per entrare in Tesla. Ecco come rispondere.

Elon Musk è una persona davvero molto particolare. In tantissimi sono affascinati dall’imprenditore americano che qualche mese fa ha fatto parlare parecchio di sé per il buffissimo nome che aveva dato a suo figlio. Favorevole alle droghe leggere, di cui ha fatto uso anche in pubblico quando era vietato, e visionario imprenditore, Elon Musk è oggi una vera e propria personalità che aumenta la popolarità delle industrie tech. Dopo il successo incredibile di PayPal, Musk ha iniziato a progettare il futuro delle automobili con Tesla e dell’esplorazione spaziale con SpaceX. Entrambe le aziende sono particolarmente rinomate per la loro tecnologia, per i loro progetti quasi folli e impensabili, e soprattutto per prendere rischi importanti, alla ricerca di un nuovo limite da abbattere e un nuovo ostacolo da superare.

LEGGI ANCHE —> Cyberpunk 2077 rinviato, ecco la nuova data d’uscita

Elon Musk fa questa domanda ai colloqui, e tu sapresti rispondere?

Oggi è uscita la biografia del noto imprenditore americano e in tantissimi, ovviamente, sono andati a comprarla e leggerla. Si parla di dozzine di espedienti e di curiosità che ovviamente immaginerete conoscendo il personaggio. Parliamo infatti di una delle personalità più imprevedibili, strane e complicate per quanto concerne la tecnologia e l’innovazione. Una delle curiosità più importanti che riguardano Elon Musk sono i colloqui che fa alle persone che devono lavorare vicino a lui. Una domanda in particolare sarebbe stata fatta ogni volta. “Sei sulla superficie della Terra. Cammini un miglio a sud, un miglio ad ovest ed un miglio a nord”, chiederebbe Musk ogni volta. “Finisci esattamente da dove sei partito. Dove ti trovi?“. La risposta è ovviamente il Polo Nord.