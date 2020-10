L’ex Ministro Giovanni Tria ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo Dpcm governativo intervistato da Affaritaliani.it.

Lo ha definito uno “schema complesso e cervellotico”. Così infatti l’ex Ministro all’Economia Giovanni Tria ha commentato, ai microfoni di Affaritaliani.it, il Decreto Ristoro appena varato dal governo per compensare le perdite che molti commercianti subiranno a causa delle nuove misure restrittive. Per Tria “quello che avrebbero dovuto fare già con il primo lockdown e che neanche oggi hanno fatto, e infatti ora molte categorie sono esasperate, è risarcire i ricavi persi a causa della chiusura e del sacrificio fatto per tutelare la salute di tutti. Il governo avrebbe dovuto guardare gli incassi dell’anno scorso e compensare i mancati ricavi almeno all’80% e non commisurare un ristoro al 100, 200 o 300% rispetto a quello elargito durante il primo lockdown. Così non funziona perché in primavera è stato dato pochissimo e molti sono esasperati anche perché hanno investito parecchio per mettersi in regola con le norme anti-Covid”.

Decreto Ristori, ex Ministro Tria: “Compensare il danno rispetto al fatturato delle imprese”

La soluzione per l’ex ministro, che avrebbe già dovuto essere applicata già durante il pimo lockdown, non può che essere quella di “ricompensare il danno rispetto a quanto fatturato lo scorso anno avrebbe consentito anche di continuare a pagare tutti i dipendenti. Ma questa misura avrebbero dovuto vararla già a marzo prendendo la parte prevalente dello scostamento di bilancio e dedicarla a questi fondi anziché disperderli a pioggia, senza contare pratiche e rivoli burocratici. L’Agenzia delle Entrate è in grado di vedere quanto un’impresa ha guadagnato l’anno scorso e per i nuovi esercizi avrebbero potuto fare un conguaglio a fine anno. Un sistema semplice che i tecnici del Mef sono in grado di mettere in piedi in tempi rapidi”.

