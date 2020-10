Cyberpunk 2077 è stato rinviato, ecco la nuova data d’uscita del videogioco sviluppato da CD Project Red.

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli che più interessano in questo momento, a livello mondiale. Parliamo infatti di un titolo che è stato annunciato ben sette lunghissimi e interminabili anni fa. E da allora è iniziato ad aumentare l’hype per un videogioco che, man mano, ha preso sempre più forma e ha iniziato a mostrarci sempre di più. Il gioco, che è stato giù rinviato per ben tre volte dalla casa di sviluppo CD Project Red, sembrava dover uscire il prossimo 19 novembre 2020. Si parlava davvero di pochissimi giorni, di qualche settimana, prima che che finalmente uscisse il nuovo capolavoro, almeno sulla carta, della casa di sviluppo polacca. Purtroppo, però, la situazione si è complicata ancora una volta e senza dubbio ci sono state attentissime riflessioni prima di prendere una decisione forte come quella appena fatta. Il rinvio.

LEGGI ANCHE —> Catalago Netflix, le uscite di novembre: The Crown e Sniper 5

Cyberpunk 2077 rinviato, ecco la nuova data d’uscita

Cyberpunk 2077 non uscirà più quando era stato deciso e annunciato qualche mese fa. La situazione si è complicata e anche parecchio, riporta la stessa CDPR in un comunicato ufficiale. Purtroppo, infatti, malgrado sia stata annunciata la “fase gold” del gioco, le cose non sono andate come si sperava e tantissimi altri bug sono stati ritrovati in questi giorni. Questo anche perché la casa di sviluppo sta lavorando per rendere il gioco compatibile su un grande numero di piattaforme. Non solo Xbox One X e Playstation 4, ma anche Xbox Series X e Series S, nonché PlayStation 5. Per non parlare poi delle varie versioni per PC, per Stadia ecc. Servirà quindi più tempo agli sviluppatori per capire ogni piccolo difetto del titolo e limare le imperfezioni che hanno trovato. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020.

LEGGI ANCHE —> PES 2021, Serie B e Nazionale italiana in esclusiva: i dettagli dell’accordo