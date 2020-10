Covid-19, scuole ancora chiuse in Campania: la nota ufficiale 

Covid-19, confermato lo stop delle scuole in Campania: lo riferisce la Regione attraverso una nota ufficiale. Ecco quanto convenuto dopo una riunione tra le parti.

Scuole ancora chiuse in Campania: lo annuncia direttamente la Regione attraverso una nota ufficiale. A margine di una lunga riunione tra le istituzioni politiche e scolastiche, si è deciso di confermare la totale didattica a distanza data la situazione. Lo scenario sul territorio campano, infatti, si conferma estremamente delicato.

Covid-19, la Campania ferma ancora le scuole

Così mentre il resto d’Italia opererà col 75% della didattica a distanza, nel contesto campano questa continuerà ad essere al 100%. Come si legge nel comunicato, è stata anche discussa la possibilità di una ripresa delle lezioni in presenza almeno per i primi due anni della scuola primaria. Ma alla fine si è deciso di agire diversamente. “Sulla base dei dati sull’andamento epidemiologico dell’Unità di Crisi, delle Asl e del Santobono, si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi 10 giorni”, si legge.

Appuntamento dunque a novembre inoltrato, quando sarà possibile fare un primo riscontro e capire se sarà possibile e opportuno riaprire leggermente ai contesti scolastici. “Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese, in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie”, spiega infatti l’amministrazione locale.

Nel frattempo la Regione lavora anche alla riorganizzazione dei mezzi pubblici, altro elemento fondamentale per il rientro a scuola. Sono già pronti altri 250 bus di società private destinate al trasporto scolastico, il tutto per un piano di “stanziamento di 4 milioni di euro, e si lavorerà insieme anche per ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola”.

