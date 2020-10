Coronavirus, l’allarme di Crisanti: “Serve un piano per il trasporto pubblico”. Il rialzo dei contagi è anche dovuto agli assembramenti su metro e bus

La situazione della pandemia di coronavirus in Italia sta prendendo una piega preoccupante. Dopo il record di quasi 20.000 positivi domenica, ieri ne sono stati registrati poco più di 17mila, ma con un numero di tamponi inferiore rispetto al week end. Il livello di soglia è già stato superato da tempo e il nuovo Dpcm rischia di essere già “vecchio“. Ieri Ricciardi, consulente del ministero della Salute, sottolineava come servissero dei veri e propri lockdown localizzati nelle aree più a rischio. Fermare solo parzialmente la scuole e anticipare la chiusura delle attività di ristorazione, potrebbe non bastare. Ridurre la mobilità dei cittadini è un primo passo, molto duro dal punto di vista economico, ma non del tutto sufficiente. Almeno questo è il parere di diversi esperti, tra cui ad esempio il virologo Galli.

Coronavirus, l’allarme di Crisanti: “Manca un provvedimento per i mezzi pubblici”

Sulla stessa falsariga di alcuni suoi colleghi è anche Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova.

“Manca secondo me un provvedimento per regolare i trasporti, che sono un’occasione di assembramento pazzesca. Non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli“.

Poi riprendendo il tema della scuola aggiunge: “Si poteva aprire un distretto scolastico un mese prima per capire cosa potesse succedere, e non è stato fatto. Ci si è trovati impreparati nonostante il tempo a disposizione“.

Nel frattempo a proposito di cinema, teatri, palestre, bar e ristoranti chiusi, continuano le proteste da parte degli esercenti, sia a Napoli che a Roma. Anche in altre zone d’Italia i cittadini hanno manifestato il proprio dissenso per l’ultimo Dpcm.

