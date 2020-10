Catalogo Netflix si aggiorna a novembre con tantissime novità e prodotti interessanti. Ecco l’elenco completo delle aggiunte di questo mese.

Non ha bisogno di presentazioni essendo la piattaforma di streaming più importante di Italia e del mondo. Netflix non è soltanto un enorme catalogo in continua evoluzione e mutamento, ma anche un vero e proprio spartiacque nella storia. Con l’avvento di questa piattaforma ha modificato le abitudini di milioni di persone di consumare e vedere film, serie tv, cartoni, documentari. Tanto che nel linguaggio inglese è ormai espressione comune “Netflix and chill”, ovvero rilassarsi guardando Netflix.

LEGGI ANCHE —> PES 2021, Serie B e Nazionale italiana in esclusiva: i dettagli dell’accordo

Come ogni mese la grande N rosso si aggiorna con tantissimi nuovi contenuti ed interessanti prodotti audiovisivi. Per essere sempre in cima alle migliori piattaforme di streaming esistenti, è necessario che il portfolio presente si ingrandisca, che l’offerta aumenti e si rinnovi, per andare in contro alle nuove richieste maturate dall’utenza. Soprattutto se si vuole fare la lotta al principale e più economico avversario presente sul mercato per Netflix, ovvero Amazon Prime Video, che offre tanti contenuti ai clienti Prime. Di seguito le aggiunte di Netflix per il mese di agosto, divise tra film e serie tv.

Catalago Netflix, le uscite di novembre: The Crown e Sniper 5

SERIE TV

2 novembre: Mi senti? (stagione 2)

3 novembre: Love & Anarchy (stagione 1)

Record of Youth (Stagione 1)

5 novembre: Paranormal (stagione 1)

8 novembre: Undercover (stagione 2)

10 novembre: Dash & Lily (stagione 1)

11 novembre: Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (stagione 1)

The Liberator (stagione 1)

13 novembre: I favoriti di Mida (stagione 1)

15 novembre: The Crown (stagione 4)

27 novembre: Virgin river (stagione 2)

FILM

1 novembre

I ponti di Madison County

Ancora 48 ore

No One Killed Jessica

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo

5 novembre

Operation Christmas Drop

6 novembre

Citation

11 novembre

La vita che volevamo

12 novembre

Ludo

13 novembre

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

La vita davanti a sé

15 novembre

Cicogne in missione

19 novembre

Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

22 novembre

Natale in città con Dolly Parton

24 novembre

Elegia Americana

Il quaderno di Tomy

25 novembre

Qualcuno salvi il Natale 2

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, non sarà più gratis per tutti: novità in arrivo