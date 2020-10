Calciomercato Juventus, ancora contatti col Barcellona per un big

Calciomercato Juventus. L’asse Torino-Barcellona continua, non solo per la Champions League ma anche per un big molto apprezzato

La Juventus è alla costante ed ossessionata ricerca della vittoria della Champions League e per farlo è disposta a tutto. A partire dall’acquisto scellerato di Cristiano Ronaldo, e poi De Ligt, i bianconeri hanno dimostrato che farebbero di tutto pur di riportare in casa quel trofeo. Finora il progetto non è andato a buon fine, ma la società non si arrende e prova sempre ad affondare il colpo decisivo per la conquista.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Roma, rinnovo Mirante: possibile futuro nello staff

Proprio domani sera, mercoledì 28 ottobre, la Juventus scenderà in campo per la fase a gironi di Champions League contro il Barcellona. Entrambe le squadre non sono nel miglior stato di forma, i bianconeri tornano da un pareggio scarno contro l’Hellas Verona. Ancor peggio il Barcellona che ha perso El Clásico per 3-1. Quella di domani sera, tuttavia, non è soltanto una sfida in campo, ma anche sul mercato.

Calciomercato Juventus, la società bianconera mette gli occhi su un pupillo

Non solo Suarez, Fabio Paratici ed il suo staff hanno mosso dei passi, quest’estate, per Ansu Fati. Il ragazzo guineano, classe 2002, cresciuto nel vivaio del Barcellona è un fuoriclasse e l’ha dimostrato più volte in campo. 6 partite tra Liga e Champions League, 5 gol e due assist, niente male per un ragazzo che non ha ancora finito la scuola superiore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barcellona in crisi, Bartomeu vicinissimo alle dimissioni

La società bianconera, quest’estate, ha provato a fare un timido tentativo per l’attaccante dei blaugrana nell’ambito della trattativa per Pjanic. Arthur sembrava non volesse arrivare alla guardia della Vecchia Signora, quindi per sbloccare la trattativa – allora in un punto morto – Fabio Paratici fece proprio il nome di Ansu Fati. Inutile dire che la società ha rispedito la richiesta al mittente, ma visti i risultati, non è esclusa un’altra spesa folle della società bianconera.